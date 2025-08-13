ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Анкетата на CGTN: Китай има огромен принос за...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21097844 www.24chasa.bg

Пеп иска в "Сити" нежелан от "Реал"

1036
СНИМКА: РОЙТЕРС

Мениджърът на "Манчестър Сити" Хосеп Гуардиола е заинтересован от трансфера на полузащитника на "Реал" Родриго, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Tреньорът на "гражданите" настоява за привличането, а не за взимането под наем на 24-годишния бразилец. В същото време сделката може да се осъществи само, ако "Манчестър Сити" продаде бразилското крило Савио, към което интерес проявява "Тотнъм".

Родриго играе за "Реал" от 2019 година. Той има 270 мача, отбелязал е 68 гола и е направил 51 асистенции.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)