Пеп иска в "Сити" нежелан от "Реал"

Мениджърът на "Манчестър Сити" Хосеп Гуардиола е заинтересован от трансфера на полузащитника на "Реал" Родриго, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Tреньорът на "гражданите" настоява за привличането, а не за взимането под наем на 24-годишния бразилец. В същото време сделката може да се осъществи само, ако "Манчестър Сити" продаде бразилското крило Савио, към което интерес проявява "Тотнъм".

Родриго играе за "Реал" от 2019 година. Той има 270 мача, отбелязал е 68 гола и е направил 51 асистенции.