Живко Желев вече не е треньор на "Етър"

"Етър" се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие, съобщиха от клуба от Втора лига.

"Ръководството на "Етър" изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора. Под тяхно ръководство "виолетовите" записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на Етър. Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги", пишат от тима от Велико Търново.

Бившият защитник пое "Етър" в началото на септември 2024 година, след като напусна "Ловеч".