2 волейболистки на Виетнам се провалиха при тестове за пол на световното до 21 г. = 4 загуби с по 0:3

Две от волейболистките на Виетнам не са минали тестовете за пол груповата фаза на световното до 21 г., гръмна скандал в Индонезия.

Международната федерация по волейбол (FIVB) присъди на отбора 4 служебни загуби с по 0:3 и той няма да играе в 1/8/-финалите, а за разпределение на местата от 17-о до 24-о.

Провалилите се на тестовете са Данг Тхи Хонг и Фам Куинх Хюонг, които бяха сред топреализаторките.

Според различни информации FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на волейболистките Данг Тхи Хонг и Нгуен Фуонг, които изключително много визуално приличат на момчета.

Виетнамската федерация отрече тези съобщения, добавяйки, че това са просто липсващи документи, като например актове за раждане.

Ето официалното съобщение на FIVB:

"След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е извадила неподходящ играч в националния си отбор до 21 години на Световното първенство за жени на FIVB до 21 години през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила. Разследването заключи, че въпросният играч е неподходящ съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023.

В резултат на това и в съответствие с членове 13.5.2 от Правилника за събитието и 14.4 от Дисциплинарния правилник, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB постанови, че за мачовете на националния отбор на Виетнам, в които волейболистката е участвала и са спечелени, се присъждат служебни загуби, а съответната се дисквалифицира.

Съгласно член 14.4 от Дисциплинарния правилник и предвид обстоятелствата по случая, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB ще препрати досието към Дисциплинарния съвет на FIVB за допълнителна оценка относно потенциални санкции, простиращи се след събитието. На този етап Федерацията по волейбол на Виетнам и волейболистките ще бъдат поканени да представят своите становища в писмен вид.

FIVB няма да прави допълнителни коментари по този въпрос, докато процесът продължава."