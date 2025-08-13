ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските шампионки сестри Стоеви стартират сре...

Времето София 35° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21098365 www.24chasa.bg

Травма спря красавица за световното по волейбол

1792
Радостина Маринова

Стара травма е причината Радостина Маринова да не попадне в състава на България за световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, съобщават от българската федерация.

В последните дни от подготовката на родна земя диагоналът е почувствала болки в крака. Възстановителният период не позволява да участва на шампионата на планетата.

Маринова игра много силно във вторите два турнира от Лигата на нациите. Красавицата беше и най-добрият състезател на България при седмото място на европейското първенство през 2023 г.

Радостина Маринова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)