Травма спря красавица за световното по волейбол

Стара травма е причината Радостина Маринова да не попадне в състава на България за световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, съобщават от българската федерация.

В последните дни от подготовката на родна земя диагоналът е почувствала болки в крака. Възстановителният период не позволява да участва на шампионата на планетата.

Маринова игра много силно във вторите два турнира от Лигата на нациите. Красавицата беше и най-добрият състезател на България при седмото място на европейското първенство през 2023 г.