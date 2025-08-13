След 20 г. Матей Казийски се завръща да играе в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската волейболна звезда от световен ранг Матей Казийски се завръща да играе у нас след точно 20 г.

40-годишният посрещач се присъединява към вицешампиона "Локомотив Авиа", съобщава Нова тв.

Очаква се Казийски да бъде представен следващата седмица.

Казийски е трикратен победител в Шампионската лига с екипа на италианския "Тренто", като има и 5 трофея от италианското първенство. Той беше част от състава на България при спечелването на бронзовите медали на световното първенство през 2006-а и европейския шампионат 3 години по-късно. През 2012-а се отказа от националния отбор.

Преди 2 г. бе пред завръщане, но в крайна сметка отклони поканата на Пламен Константинов.

За последно Казийски игра в "Милано".

Освен в Италия се е подвизавал в Русия, Турция, Япония, Катар и Полша.

У нас е носил фланелката на "Нефтохимик" и "Славия".