ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия не е променила искането си Украйна да се отт...

Времето София 34° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21098757 www.24chasa.bg

Денислава Глушкова с трета победа поред в Сърбия

1036
Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи със 7:6 (4), 6:2 Наталия Сенич (Сърбия). Двубоят продължи почти два часа.

Българката пропусна на три пъти преднина от пробив във първия сет, а при 5:4 пропусна и сетбол на собствен сервис. Глушкова изостана с 2-4 точки в последвалия тайбрек, но спечели следващите пет разигравания за да триумфира със 7-5.

Националката поведе с 5:1 във втората част и затвори мача в своя полза с 6:2.

Това е трета поредна победа за Глушкова, която започна турнира от квалификациите. Във втория кръг българката ще играе срещу първата поставена и №223 в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър).

Денислава Глушкова е в серия от класиране на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)