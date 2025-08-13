Турнир по щанги в памет на Величко Чолаков ще се проведе в родния му Смолян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турнир в памет на олимпийския медалист във вдигането на тежести Величко Чолаков ще се проведе в родния му Смолян, каза за БТА Костадин Грозданов - първият треньор на щангиста.

Надпреварата е ежегодна и ще се състои на 6 септември в залата, носеща името на българския щангист, завоювал бронзов медал на олимпиадата в Атина през 2024 година.

Преди старта на състезанието ще има поклонение на гроба на Величко Чолаков. Турнирът, който е за всички възрастови групи, ще започне от 14,00 часа. Ще участват представители на отбори от Русе, Хасково, Асеновград, Сопот, Карлово, домакините от Родопа Смолян.

Очаква се да пристигнат и бивши съотборници на Величко Чолаков от националния отбор и от родния му клуб.

Организатори на проявата са Община Смолян и спортен клуб Родопа. Надпреварата се провежда под патронажа на кмета Николай Мелемов.

Костадин Грозданов припомни, че освен с бронзовия си медал от Игрите в Атина, Величко Чолаков е европейски шампион и световен вицешампион. Той почина внезапно на 35-годишна възраст - на 20 август 2017 година.