"Астън Вила" с оферта за откупуване на Марко Асенсио от ПСЖ

"Астън Вила" подготвя официална оферта към "Пари Сен Жермен" за Марко Асенсио, след като вече се е споразумял с 29-годишния испанец за личните му условия, твърди тв канала Sky Sport.

Английският клуб да предложи 20 милиона евро включително бонуси за футболиста. Асенсио се е съгласил на тригодишен договор с тима от Бирмингам, в който вече игра под наем по-рано тази година.

Финансовият феърплей ограничи трансферните действия на "Астън Вила" по-рано през лятото, но продажбата на Джейкъб Рамзи на "Нюкасъл" за 40 милиона евро освободи средства, които да бъдат използвани.

Мениджърът Унай Емери познава качествата на Асенсио, който се присъедини към тима от Бирмингам под наем през януари. Испанецът реализира 8 гола в 21 мача за отбора във всички турнири.