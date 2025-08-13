"Лайпциг" купува за 20 млн. евро бразилец, откритие на Мъри Стоилов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"РБ Лайпциг" е близо до привличането бразилския нападател Ромуло от турския "Гьозтепе", който е воден от българския треньор Станимир Стоилов.

Очаква се бразилецът да премине медицински прегледи тази седмица, а трансферната сума ще бъде около 20 милиона евро.

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и направи 9 асистенции в 29 мача в турската Суперлига. Футболистът бе привлечен в отбора именно от Мъри Стоилов.

"Лайпциг" води преговори и с нападателя на "Уулвърхемптън" Фабио Силва. Пред завръщане е и Кристофър Нкунку, който в момента е в "Челси".