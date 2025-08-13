Бивш нападател на "Уест Хем": Клубовете ни възприемат за парче месо!

Все по-често срещано явление (и в българският футбол) е играчи се опитват да си издействат трансфер, като вече бойкотиат тренировките и мачовете на настоящия си отбор.

Това е тактика, която не е добре приета от клубовете, но бившият нападател на Уест Хем Михаил Антонио защитава така наречените "отказващи работа" футболисти.

Антонио изразява мнението си пред английската медия FourFourTwo в контекста на трансферната сага около нападателя на "Нюкасъл" Александър Исак. 25-годишният швед иска да се присъедини към Ливърпул на всяка цена, но "Нюкасъл" в момента отказва да го трансферира.

"Вече няма истинска лоялност сред играчите. И това е хубаво нещо, защото клубовете не се отнасят с футболистите така, както преди. Защо тогава Исак трябва да е лоялен към клуба си? След като би могъл да подобри себе си и живота си в друг клуб и да постигне повече там, отколкото в сегашния си?"

След това Антонио критикува това, което според него е настоящото отношение на футболните клубове към играчите. "Ние сме като парче месо за тях. В момента, в който започнем да се влошаваме, е време да ни продадат или да ни изгонят. Преди гледаха на нас като на хора, сега всичко е за пари."

Михаил Антонио е 36-годишен англо-ямайски нападател, играл за "Уест Хем" в продължение на десет години. Той записа 383 мача за лондонския клуб, в които отбеляза 83 гола. Договорът му не беше подновен в края на юни. Оттогава е без клуб.

В края на миналата година Антонио попадна в международния обмен с тежка автомобилна катастрофа. Той беше откаран в болница в критично състояние, но състоянието му се стабилизира. При инцидента обаче си счупи бедрената кост.