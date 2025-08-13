Зам.-министър Петър Младенов: Министерството на младежта и спорта работи за нуждите на младите хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на младежта и спорта работи целенасочено за създаването на политики, които отразяват реалните нужди на младите хора чрез активна подкрепа за младежката работа, младежкото участие, гражданското образование, превенцията на зависимости и доброволчеството. Това заяви зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на конференция под надслов "Система за младежката политика: от визия към действия" по случай Международния ден на младежта.

Събитието се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е в изпълнение на инвестицията „Създаване на Национален фокусен център".

Зам.-министър Младенов подчерта значението на последователната и ангажирана работа по отношение на младежките политики, както и необходимостта от устойчиви структури за подкрепа на младите хора.

Сред темите на дискусия бяха предизвикателствата и перспективите пред развитието на младежките политики в международен, европейски и национален план. Акцент беше поставен върху нуждата от ефективна координация между институциите, по-добра информираност, достъп до качествени услуги и ангажиране на младежите в процеса на вземане на решения.

В конференцията се включиха над 100 участници представители на местни и държавни институции, ръководители на младежки центрове от цялата страна, представители на неправителствени организации, млади хора и водещи експерти в областта на младежката политика.

Събитието бе организирано от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство с Община Стара Загора.