ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21099394 www.24chasa.bg

Треньорът на българския вицешампион: Разбрахме се с Матей Казийски

1492
Найден Найденов Снимка: сайт на федерацията

Треньорът на волейболния вицешампион при мъжете "Локомотив Авиа" Найден Найденов потвърди сензационната новина, че звездата Матей Казийски е пред подпис с клуба.

"Да, разбрахме се с Матей. На 90% всичко е уредено, но все пак той трябва да се върне и да подпише договор. Това е отлично новина, не само за "Локомотив", но и за българския волейбол. Все пак Казийски е най-добрият български играч в последните 20 години. Дори и да не е в твоя отбор, младите ще израстват покрай него", каза Найденов пред БТА.

На въпрос дали с Матей Казийски "Локомотив" може да атакува шампионската титла, след като бе вицешампион през миналата година, Найденов отговори: "Това е идеята, да вдигнем още нивото. Това е сензация, стимул за всички. Знаете, че ще играем и в европейските турнири и той ще ни бъде от голяма полза".

"Казийски е уникален професионалист, и на 40 години е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат. Гледал съм го миналата година в Милано, в идеално състояние е", сигурен е треньорът.

Найден Найденов Снимка: сайт на федерацията

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)