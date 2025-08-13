Треньорът на "Сабах": "Левски" е много добре организиран отбор

Старши треньорът на "Сабах" Валдас Дамбраускас заяви преди реванша срещу "Левски" от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, че тимът му трябва да бъде много внимателен. "Сините" гостуват утре вечер в Азербайджан с аванс 1:0 от София.

"Левски" е много добре организиран отбор и не е допускал повече от един гол през сезона. Плюс това, те често бележат, така че трябва да бъдем много внимателни в защита.

Разбира се, резултатът е 0:1 и определено трябва да играем за победа. Ще направим точно това. Ще видите утре какъв ще бъде подходът ни за мача. Независимо какво ще се случи, вярвам, че ще бъдем принудени да поемаме повече рискове и да играем по-офанзивен футбол. Защото във футбола не е достатъчно да кажеш "Ще атакуваме", а опонентът също има свои планове и идеи.

Просто вярвам, че нашите идеи ще бъдат по-ефикасни, ще ни донесат по-добър резултат, а нашите играчи ще демонстрират тези идеи на терена", коментира бившият наставник на "Лудогорец".