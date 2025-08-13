В ЦСКА играчи се захванаха с рекет

След Зюмюр Бютучи и сънародникът му от Косово Лумбард Делова се захвана да рекетира ЦСКА. Защитникът, който е твърд титуляр, отказа да тренира и иска трансфер, като търси кой да плати откупната му клауза от 900 000 евро.

Преди седмица крилото Бютучи бе отстранен от първия отбор, след като направи скандал на тренировка. Тогава в Косово го разкриха, че той по принцип се държи така и влиза в конфликти, когато вече не му се играе в даден клуб.

Делова обаче мина на нов етап. Той директно отказа да тренира и да играе, ако не бъде продаден.

Договорът на Делова е подписан по време на Филип Филипов и ниската откупна клауза е залегнала с него. По същия начин миналия сезон ЦСКА загуби един от най-добрите си играчи - Голдуин Коялипу, за когото “Ланс” плати 2 милиона евро и си го прибра.

Делова зашлеви и сериозен шамар на треньора си Душан Керкез, който го пуска неизменно в титулярния състав от началото на сезона, докато привлеченият през лятото Теодор Иванов търка пейката. Сега Керкез ще бъде принуден да пусне Иванов и като сгреши, ще се оправдае, че не е сработен с Андриан Лапеня.

ЦСКА има само един ход в ситуацията - да се обърне към ФИФА, след като играчът отказва да тренира. Това е нож с две остриета, защото, дори да се върне в състава, Делова ще разхожда фланелката, както правят един куп негови съотборници от началото на сезона. Това означава, че реално и те искат да бъдат трансферирани, но още не са намерили вътрешна сила, за да си признаят. Или пък са доволни, че са излъгали “червените” да им плащат големи пари, за да се разхождат 90 минути.

