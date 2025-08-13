Албанци готвят провокации на “Лудогорец” в Скопие

Бивш треньор на ЦСКА и ексвратар на "Локо" (Сф) очакват разградчани

Паравоенната франкция на агитката на “Шкендия” (Тетово) - “Балистет”, готви сериозни провокации за двубоя с “Лудогорец” в плейофа на Лига Европа, който ще се играе в Скопие. Това са най-бесните фенове, които се борят за присъединяване към Албания и от началото на сезона хулят Северна Македония на всеки евромач. Сега към това се добавя и омразата към България, която се насажда от управата в Скопие през последните години.

Заради тях по времето на Югославия тимът бе закрит, но след обявяването на независимостта на Северна Македония бе възстановен.

“Шкендия” е собственост на компанията “Еколог Интернешънъл”, която е базирана в Дубай, но стартира като пералня на войниците на НАТО в Германия. Неин основател е Назиф Дестани от Тетово, който по-късно купува футболния клуб. Той го извежда до пет титли, две купи и една суперкупа на Северна Македония.

Капитанът на “Лудогорец” Антон Недялков се бори за топката с Гартенман от “Фенербахче”.

“Лудогорец” стигна до двубоя със северномакедонците, след като загуби с 0:3 реванша с “Ференцварош” в Будапеща не без помощта на съдията от Испания Алехандро Хосе Ернандес Ернандес и особено ВАР двойката Сезар Сото Градо и Даниел Жезус Трухильо Суарес. Те отмениха гол на Ивайло Чочев в началото на двубоя, като нито едно повторение не показа ясно, че е имало такова. Поне по жестовете на треньора на “Лудогорец” Руи Мота стана ясно, че е въпрос на два сантиметра или по-малко. През втората част нито един от тримата не забеляза и удар в гърба на Чочев в наказателното поле. И реферът вдигна картони на всички, които можа, включително и на лекаря д-р Великов, което си е събитие на мач на което и да е ниво.

“Шкендия” пък загуби катастрофално гостуването си на азербайджанския “Карабах” и напусна Шампионската лига след 1:5.

В състава на северномакенонците от този сезон е бившият вратар на “Локо” (Сф) Бабукар Гай, а кондиционен треньор е Иван Йовановски, който навремето работи в ЦСКА.

Във вратата на Гай срещу “Карабах” се разписа и бившият играч на “Черно море” Леандро Андраре, който вкара петия гол за азербайджанците. Цял мач записа и Матеус Силва, който навремето риташе в “Локо” (Пд) по времето на Александър Томаш.