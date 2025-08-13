Веласкес: "Левски" гони победата в Азербайджан, няма да пазим резултат

"Левски" гони победа, не пази резултат.

Това каза предводителят на "сините" Хулио Веласкес преди реванша със "Сабах" от кръг III на Лигата на конференциите. Двубоят е утре от 19 ч в Азербайджан. Столичани имат аванс от 1:0 след първия мач в София.

"Утре всичко ще бъде различно. По мое мнение имахме шанс да отбележим и по-рано. Трябва да призная, че имахме сериозен съперник със сериозни футболисти, които ни затрудниха максимално. Ясно е какъв мач ни очаква. Труден двубой ще бъде, но сме в добра кондиция и ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Приоритет за нас не е да пазим резултата, а да излезем победители от двубоя. Най-добрият начин е да излезем и да се опитаме да спечелим утрешния мач", смята треньорът.

"Това ще е различен мач. Нашата философия е да се защитаваме добре, но започваме с това - да атакуваме добре, да притежаваме топката, опитваме се да стоим дълго в противниковото поле. Не губя време да мисля какво ще стане в мача предварително. Фокусът ми е как да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утрешния мач. Със сигурност сме готови за продължения и дузпи. Имахме вече опит с "Апоел " и "Брага". Ще се опитаме обаче да го направим в редовното време, това е желанието ни", каза още Веласкес.

Испанецът няма да може да разчита на Мустафа Сангаре и Карлос Охене. Под въпрос за срещата със "Сабах" е Георги Костадинов. Халфът има травма, но щабът на "сините" прави всичко възможно да го вдигне за мача с носителя на купата на Азербайджан.