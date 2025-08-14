“Левски” в битка със “Сабах” за повече от милион евро

В битка за повече от милион евро излиза “Левски” срещу “Сабах” в 3-ия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът в Азербайджан е тази вечер от 19 ч, а “сините” имат аванс от 1:0 след първата част от сблъска.

Ако българският вицешампион елиминира съперника, то столичани отиват на плейоф за влизане в същинската фаза на най-новия турнир на европейската футболна централа. Там съперник 99% ще е АЗ (Алкмаар). Нидерландският тим има преднина от 3:0 над “Вадуц” от Лихтенщайн.

В касата на “Левски” ще постъпят 1,1 млн. евро от УЕФА при достигане до заветния плейоф в Лигата на конференциите. 750 хил. от сумата са за самото класиране до тази фаза. Отделно европейската централа ще плати по 175 хил. евро за всеки един от двата двубоя на “сините” на последното стъпало преди основната фаза на състезанието - или общо 350 хил.

Евентуален плейоф за българския тим ще осигури и още куп пари за клуба от най-различни пера като приход от билети. “Сините” ще играят

Това значи, че трибуните на най-голямото съоръжение ще бъдат изпълнени до краен предел, което е равно на стотици хиляди левове в касата. Отделно столичани ще получат и тлъста сума от тв права. АЗ е противник, който има фенска маса и буди интерес в родината си.

Иначе българският вицешампион вече заработи повече от 1 млн. евро от кампанията си в турнирите на УЕФА. “Сините” започнаха от кръг I на Лига Европа, където отстраниха израелския “Апоел” (Беер Шева). На следващото стъпало “Левски” отпадна от в пъти по-скъпата селекция на “Брага”, за да се озове в Лигата на конференциите.

Младото трио на “сините” - Асен Митков, Марин Петков и Борислав Рупанов (от ляво на дясно), потегли с усмивка на лицето за Баку. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

В същото време “сините” потеглиха за Азербайджан без основния си нападател в последно време Мустафа Сангаре. Както “24 часа” писа преди дни, националът на Мали е с контузия. И няма да е на линия за няколко срещи на тима си.

Очаква се атаката срещу носителя на купата на Азербайджан да води Борислав Рупанов. 21-годишният нападател вкара победния гол в първия двубой със “Сабах” в последния възможен момент на “Герена”. С отбора, воден от Хулио Веласкес, тръгна подписалият преди дни своя първи договор Стивън Стоянчов. Юношата на “сините” попадна в групата на испанския предводител на тима за реванша тази вечер.

“Няма да пазим резултата. Дошли сме, за да излезем победители в срещата. Най-добрият начин е да излезем и да спечелим”, каза треньорът на “сините” Веласкес.

В предните 2 кръга от европейските турнири столичани минаха през допълнително време.

“Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време”, каза още 43-годишният спец.

Шефът в “Левски” - Даниел Боримиров, вярва, че испанският треньор на отбора ще вземе правилните решения за сблъсъка. Все пак изпълнителният директор на “сините” призна, че той и целият клуб не са спокойни преди двубоя.

“Не е само за “Левски” хубаво да продължи в Европа. Хубаво за България е повече отбори да продължават напред. Виждате българския футбол на какво ниво е. Трябва да се събудим и да изкачваме стъпалата”, каза Боримиров преди заминаването на отбора за Азербайджан.

Треньорът на съперника пък се закани да елиминира “сините” от 3-ия по сила турнир на УЕФА. Добре познатият у нас Валдас Дамбраускас, водил преди години “Лудогорец”, обеща, че “Сабах” ще изглежда по различен начин в срещата у дома.

“Левски” винаги е бил добър отбор, но ще го бием без значение от стила на игра. Всички в отбора са здрави. Ще можем да видим състава, който искаме”, довери Дамбраускас преди срещата със “сините”.