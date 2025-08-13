ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат ...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21101485 www.24chasa.bg

Тунчев: Няма да пазим аванса си срещу "Жалгирис"

1192
Александър Тунчев Снимка: Startphoto.bg

"Със сигурност ни очаква един доста труден мач утре. Това че победихме в първия мач не означава абсолютно нищо", каза преди домакинската среща-реванш утре с литовския "Кауно Жалгирис" старши треньорът на Арда" Алeксандър Тунчев.

Сблъсъкът е от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите. Миналата седмица като гост бълhарският тим би с 1:0.

„Пазене на резултата би било грешка.

За това в никакъв случай няма да искам това от футболистите, а и 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат.

Напрежение винаги ще има, но то е напълно нормално и ще се отпусне с първия съдийски сигнал. Трябва да излезем с увереност и самочувствие, защото "Кауно Жалгирис" разполага с качествен състав и в първата среща не разкри потенциала си", сподели Тунчев.

Домакините играха тогава с човек по-малко от 2-ата мин.

Александър Тунчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)