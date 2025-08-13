Тунчев: Няма да пазим аванса си срещу "Жалгирис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Със сигурност ни очаква един доста труден мач утре. Това че победихме в първия мач не означава абсолютно нищо", каза преди домакинската среща-реванш утре с литовския "Кауно Жалгирис" старши треньорът на Арда" Алeксандър Тунчев.

Сблъсъкът е от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите. Миналата седмица като гост бълhарският тим би с 1:0.

„Пазене на резултата би било грешка.

За това в никакъв случай няма да искам това от футболистите, а и 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат.

Напрежение винаги ще има, но то е напълно нормално и ще се отпусне с първия съдийски сигнал. Трябва да излезем с увереност и самочувствие, защото "Кауно Жалгирис" разполага с качествен състав и в първата среща не разкри потенциала си", сподели Тунчев.

Домакините играха тогава с човек по-малко от 2-ата мин.