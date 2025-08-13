ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Антикорупционните операции ще прочистят о...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21101784 www.24chasa.bg

УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат на феновете срещу Косово

1368
Снимка: фейсбук на "Партизан"

УЕФА глоби "Партизан" с над 90 000 евро и нареди част от стадиона за 10 000 зрители на сръбския клуб да бъде затворена по време на следващия европейски мач заради расистки и политически скандирания на феновете.

Привържениците показаха транспарант "Косово е Сърбия" и скандираха дискриминационни и обидни думи.

Дисциплинарната комисия на УЕФА е глобила "Партизан" с общо 90 250 евро за инциденти по време на домакински мачове "Хибърниънс" и "Олександрия" в турнира Лига на конференциите.

Обвиненията включват "расистко и/или дискриминационно поведение", показване на незаконен банер и хвърляне на предмети, съобщи УЕФА.

Сърбия никога не е признавала декларацията за независимост от 2008 г. на Косово, съседната бивша територия, която е член на УЕФА и ФИФА от 2016 година.

Снимка: фейсбук на "Партизан"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)