УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат на феновете срещу Косово

УЕФА глоби "Партизан" с над 90 000 евро и нареди част от стадиона за 10 000 зрители на сръбския клуб да бъде затворена по време на следващия европейски мач заради расистки и политически скандирания на феновете.

Привържениците показаха транспарант "Косово е Сърбия" и скандираха дискриминационни и обидни думи.

Дисциплинарната комисия на УЕФА е глобила "Партизан" с общо 90 250 евро за инциденти по време на домакински мачове "Хибърниънс" и "Олександрия" в турнира Лига на конференциите.

Обвиненията включват "расистко и/или дискриминационно поведение", показване на незаконен банер и хвърляне на предмети, съобщи УЕФА.

Сърбия никога не е признавала декларацията за независимост от 2008 г. на Косово, съседната бивша територия, която е член на УЕФА и ФИФА от 2016 година.