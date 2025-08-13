ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Антикорупционните операции ще прочистят о...

Национал подписа с гръцки новак в елита

Алекс Петков ще рита в Гърция. Снимка: фейсбук/Кифисия

Гръцсиякт "ПАЕ Кифисия" обяви официално привличането на българския национал Алекс Петков, който подписа тригодишен договор. "Кифисия" влезе в първа дивизия в Гърция през миналия сезон.

Алекс Петков играе като централен защитник и дебютира за България на 26 март 2022 г. "От тогава той е постоянен член на националния отбор и е основен играч както в плейофите на Лигата на УЕФА срещу Ирландия на 20 март 2025 г., така и в приятелския мач срещу Кипър на 6 юни 2025 г." пишат от новия му клуб.

За последно бранителят игра за "Шльонск" (Вроцлав), с който изпадна от елита на Полша през миналия сезон.

