ПСЖ възкръсна в 94-ата мин срещу "Тотнъм" и след дузпи е супершампион на Европа

След триумфалния сезон с 4 трофея (титла, купа и суперкупа на Франция+Шампионска лига) ПСЖ възкръсна в 94-ата мин, за да изравни за 2:2 срещу носителя на Лига Европа "Тотнъм" и след дузпи спечели суперкупата на континента за старт на новата кампания.

На стадиона в Удине (Ит) английският тим поведе с 2:0 благодарение на Мики ван де Вен (39) и новия си капитан Кристиан Ромеро (48).

Лондончани сякаш владееха положението, но дръпването им в опълчение доведе до ядове.

Канг Ин Ли (85) и Гонзало Рамош (94) изравниха.

При дузпите ПСЖ би 4:3.

Така Франция стана 13-ата държава с трофей от суперкупата на Европа.