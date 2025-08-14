ПСЖ възкръсна в 94-ата мин срещу "Тотнъм" и след дузпи е супершампион на Европа

След триумфалния сезон с 4 трофея (титла, купа и суперкупа на Франция+Шампионска лига) ПСЖ възкръсна в 94-ата мин, за да изравни за 2:2 срещу носителя на Лига Европа "Тотнъм" и след дузпи спечели суперкупата на континента за старт на новата кампания.
На стадиона в Удине (Ит) английският тим поведе с 2:0 благодарение на Мики ван де Вен (39) и новия си капитан Кристиан Ромеро (48).
Лондончани сякаш владееха положението, но дръпването им в опълчение доведе до ядове.
Канг Ин Ли (85) и Гонзало Рамош (94) изравниха.
При дузпите ПСЖ би 4:3.
Така Франция стана 13-ата държава с трофей от суперкупата на Европа.