Шампионка: Тенисът има нужда от промени - вижте случая с Григор Димитров

Контузиите в тениса са неизбежни и това показва все по-голямата необходимост от регулиране на претоварения календар, заяви бивша шампионка от “Големият шлем”.

Рускинята Елена Веснина даде пример с Григор Димитров като състезател, който може да играе на най-високо равнище и на 34 години, но в същото време рискът от контузии се увеличава.

“Нашият спорт се промени и равнището на подготовка и възможностите за възстановяване са съвсем различни. Но всеки треньорски екип трябва внимателно да планира програмата за сезона, защото тенисистите имат нужда от време за почивка между турнирите. Контузиите са неизбежни, защото играта е много по-бърза. Но и състезателите вече мислят повече за здравето си”, добави носителката на три титли от “Големият шлем” при двойките.

Заради операцията на скъсан гръден мускул Григор Димитров няма да играе поне до края на септември.

