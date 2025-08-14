Талисманът на “Арда” Петко Ганчев се стяга за европейски плейоф на 28 август

След гафа с него кърджалийци нямат спиране, но отива на море за днешния реванш с "Кауно Жилгирис"

“Виж, като ме обявиха за мъртъв, и тръгнаха нагоре. Класираха се за турнирите. Вече имат първи гол в Европа, първа победа в Европа. Радвам се на успеха им, както се радвам при успех в европейските клубни турнири на всеки български отбор.”

Това каза пред “24 часа” бившият централен нападател на “Арда” Петко Ганчев.

На 16 март т.г. го обявиха приживе за починал и дори почетоха паметта му с едноминутно мълчание преди мача с “Левски” у дома, но това преобрази бъдещето на кърджалийци. Отборът влезе в топчетворката на първенството. След това се справи с ЦСКА за плейофа за участие в евротурнирите.

Ганчев, който получи извинение за гафа от президента на клуба и юбилейна фланелка на отбора, следи с интерес по телевизията успешния до момента европейски поход на “Арда” и се радва на резултатите им. След като отстраниха след продължения и дузпи ХИК (Хелзинки) и победиха като гост с 1:0 “Кауно Жалгирис” от Литва, в четвъртък, 14 август, от момчетата на треньора Александър Тунчев се очаква на своя стадион в Кърджали да направят следващата крачка, като отстранят окончателно гостите си и продължат в плейофния кръг на Лигата на конференциите. А там най-вероятно ги чака израелският “Макаби” (Хайфа).

“В четвъртък заминавам на море и ще проследя мача пак по телевизията. Но ако “Арда” има следващ мач в Европа, вече ще отида да ги гледам наживо”, категоричен е Петко Ганчев, който днес живее в родното си село Коларово, община Раднево.

Според програмата, ако се класира за плейофа, отборът от Кърджали ще домакинства на реванша на 28 август.

Като футболист Ганчев играе 5 години в “Арда” между 1973 и 1978 г., като през това време бележи 84 гола за тима от Родопите. В онези години “Арда” е само във втория ешелон на българския футбол, като най-големият му успех е четвърто място в Южната “Б” група.

В онова време отбори като нашия нямаха достъп до официалната европейска сцена, тя бе запазена най-вече за софийските грандове. С “Арда” съм играл само приятелски мачове с чуждестранни отбори, и то с тимове от Източна Европа - от Съветския съюз, от ГДР”, спомня си ветеранът, който през юни т.г. навърши 79 години.

Тимът на “Кауно Жалгирис” пристигна в Кърджали с чартърен полет до Пловдив. В последния си мач преди реванша отборът падна с 0:2 от “Судува” в първи 1/4-финал за купата, като отложи втория двубой.

От резултата в четвъртък зависи дали и “Арда” ще тръгне да отлага мач от първенството. В новата наредба е разрешено това да се прави веднъж, и то при класиране на тима в плейофната фаза на евротурнир. Преди това бе масово явление, след което се търсеха дати, за да се изиграят отложените срещи, като някои дори минаваха за пролетта.

Преди възможния плейоф “Арда” има двубой у дома с ЦСКА в понеделник вечерта. Между двата евентуални мача от Лигата на конференциите пък е гостуването на “Славия”. Всичко ще зависи от мнението на наставника Александър Тунчев.

Той няма да разчита единствено на Пламен Крачунов, който е с трайна контузия. Всички останали са възстановени и могат да бъдат използвани. В състава срещу “Локо” (Пд) играха Антонио Вутов, Георги Николов и Емил Виячки.

До момента тимът е заработил около 900 000 евро от участието си в Европа, като влизане в шампионатната фаза ще му гарантира над 3 милиона.

Но и до момента “Арда” надмина очакванията на феновете си, които вероятно ще напълнят стадиона за реванша с “Кауно Жалгирис”.