"Барселона" получи разрешение да картотекира новия вратар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" получи разрешение да картотекира Жоан Гарсия като резервен вратар, след като контузията на гърба на Марк-Андре Тер Щеген беше определена за "дългосрочна".

Германският национал Тер Щеген имаше спор с клуба относно травмата, твърдейки, че ще отсъства само три месеца след операцията.

Правилата на Ла Лига гласят, че футболист трябва да се лекува поне четири месеца, за да се счита за дългосрочно отсъстващ.

Ла Лига се съгласи, че контузията на 33-годишния Тер Щеген отговаря на тези критерии, така че каталунците ще се опитат да картотекират бившия вратар на "Еспаньол" Гарсия навреме за първия мач от новия сезон срещу "Майорка" в събота.