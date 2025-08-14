ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световна шампионка в художествената гимнастика ста...

Времето София 25° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21102768 www.24chasa.bg

"Барселона" получи разрешение да картотекира новия вратар

1192
Жоан Гарсия Снимка: instagram.com/__joangarcia/

"Барселона" получи разрешение да картотекира Жоан Гарсия като резервен вратар, след като контузията на гърба на Марк-Андре Тер Щеген беше определена за "дългосрочна".

Германският национал Тер Щеген имаше спор с клуба относно травмата, твърдейки, че ще отсъства само три месеца след операцията.

Правилата на Ла Лига гласят, че футболист трябва да се лекува поне четири месеца, за да се счита за дългосрочно отсъстващ.

Ла Лига се съгласи, че контузията на 33-годишния Тер Щеген отговаря на тези критерии, така че каталунците ще се опитат да картотекират бившия вратар на "Еспаньол" Гарсия навреме за първия мач от новия сезон срещу "Майорка" в събота.

Жоан Гарсия Снимка: instagram.com/__joangarcia/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)