Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Любо Ганев изпрати националките за световното

Снимка: БФВ

Националният отбор по волейбол за жени отпътува за предстоящия приятелски турнир Austiger Cup в Шънджън, Китай. Надпреварата, която ще се проведе от 16 до 18 август, предшества старта на световното първенство в Тайланд.

България ще премери сили срещу световния шампион Сърбия, както и срещу отборите на Канада и Нидерландия.

Тимът, воден от Антонина Зетова, бе изпратен на летище „Васил Левски" от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и координатора на националните отбори Николай Иванов.

Представителният ни състав ще използва турнира като подготовка за навлизане в игрови ритъм преди шампионата на планетата. Дестинацията е избрана и заради по-плавната климатизация към условията, които ще очакват отбора в Тайланд.

България замина с 14 състезателки, като 4 от тях бяха част от световните шампионки до 19 години: Калина Венева, Виктория Нинова, Димана Иванова и Дарина Нанева.

Програма на мачовете на България в турнира „Austiger Cup":

- 16 август, 12:30 ч. – Сърбия - България

- 17 август, 12:30 ч. – България - Нидерландия

- 18 август, 12:30 ч. – Канада - България

Снимка: БФВ

