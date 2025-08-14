ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Сменят регламента на суперкупата на Европа

ПСЖ взе още един трофей. СНИМКА: РОЙТЕРС

Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора от следващия сезон. Това твърди британското издание "Телеграф".

Ако форматът бъде променен, отборите ще играят полуфинални двубои и мач за трофея. Изданието не посочва принципа, по който ще бъдат избрани другите двама участници в турнира.

Мачовете за суперкупата на УЕФА се провеждат от 1972 година насам. В тях по традиция участват победителите в Шампионската лига и в турнира Лига Европа от предходния сезон.

"Пари Сен Жермен" спечели последното издание на турнира, като победи "Тотнъм" след изпълнение на дузпи.

