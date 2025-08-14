ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индиански оркестър посрещна Томас Мюлер в Канада (видео)

Снимка: instagram.com/esmuellert/

Легендата на "Байерн" Томас Мюлер бе посрещнат емоционално от феновете на "Ванкувър Уайткапс" при пристигането си в Канада.

35-годишният германец беше приветстван на международното летище във Ванкувър от представители на индианския оркестър „Мъскуем", които го приветстваха с традиционен барабанен марш и реч от водача Уейн Спароу.

Спечелилият севетовната титла с бундестима през 2014 година Мюлер искаше да остане в Мюнхен, но не получи удължаване на договора си.

Този в Канада е до края на следващата година.

Снимка: instagram.com/esmuellert/

