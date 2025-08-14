ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция изпраща в Испания два самолета "Канадеър",...

"Челси" ще дари част от бонуса си от световното на семейството на Жота

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Челси" ще дари част от бонусите за победата на отбора на световното клубно първенство в САЩ на семейството на починалия футболист на "Ливърпул" Диого Жота и брат му Андре Силва.

Лондонският клуб е получил 15,5 милиона долара за спечелената титла след успеха 3:0 над "Пари Сен Жермен".

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания.

Според предварителното заключение за причините за инцидента, автомобилът, управляван от Жота, е превишил ограничението на скоростта. При изпреварване гумата на колата се е спукала, след което футболистът е загубил контрол.

СНИМКА: РОЙТЕРС

