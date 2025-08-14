ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Основен футболист на "Левски" в групата за "Сабах"

1400
Георги Костадинов Снимка: "Левски"

Група от 23-ма футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за реванша от 3-ия квалификационен кръг от Лигата на конференциите срещу "Сабах" (Азербайджан). Двубоят е тази вечер от 19,00 часа, а залогът участие в плейофния кръг на турнира . В нея попадна Георги Костадинов, който обаче е под огромна въпросителна за мача. Той не тренира наравно със своите съотборници в навечерието на срещата, тъй като все още е измъчван от мускулен проблем.

Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.

