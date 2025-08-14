Дамите на "Левски" стартираха подготовка, избраха нов капитан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Женският волейболен отбор на "Левски" започна подготовка за новия сезон. Сребърните медалистки от изминалата кампанията ще имат нов капитан в лицето на Славина Колева. Тя замества напусналата полска разпределителка Силвия Кухарска.

В по-късен етап към отбора ще се присъединят състезателките от националите отбори, както и полското либеро Агниешка Адамек.

"Като част от подготовката "сините" ще изиграят контроли срещу румънския "Брашов" на 19 и 20 септември, а от 26 до 29 септември ще гостуват на нашите партньори в Италия - "Мегабокс", където ще играят Мика Стоянова и Цвети Миткова", написаха "сините".