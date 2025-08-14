ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21105124 www.24chasa.bg

Дамите на "Левски" стартираха подготовка, избраха нов капитан

1068
Снимка: ВК "Левски"

Женският волейболен отбор на "Левски" започна подготовка за новия сезон. Сребърните медалистки от изминалата кампанията ще имат нов капитан в лицето на Славина Колева. Тя замества напусналата полска разпределителка Силвия Кухарска.

В по-късен етап към отбора ще се присъединят състезателките от националите отбори, както и полското либеро Агниешка Адамек.

"Като част от подготовката "сините" ще изиграят контроли срещу румънския "Брашов" на 19 и 20 септември, а от 26 до 29 септември ще гостуват на нашите партньори в Италия - "Мегабокс", където ще играят Мика Стоянова и Цвети Миткова", написаха "сините".

Снимка: ВК "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)