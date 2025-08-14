ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Кингсли Коман ще подава на Роналдо срещу 25 млн. евро на година

Коман и Кимих

Нападателят на "Байерн" Кингсли Коман лети до Рияд в четвъртък, за да премине медицински прегледи и финализира трансфера си в "Ал Насър", пишат германски медии. Тимът на Кристиано Раналдо ще плати 30 милиона евро на банарците за футболиста и още 5 милиона като различни бонуси.

29-годишният Коман ще подпише тригодишен договор и ще печели по 25 милиона евро на година в саудитския клуб, което е повече от два пъти повече от заплатата му в "Байерн". Освен, че ще подава на Кристиано Роналдо, той ще се събере и с бившия си съотборник в Мюнхен Садио Мане.

Коман премина в "Байерн" през 2015-а и има договор до 2027-а. 

