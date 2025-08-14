ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

ЦСКА махна още трима

Аарон Исека Снимка: Георги Палейков

Още трима футболисти бяха извадени от представителния състав на ЦСКА. Левият бек Мика Пинто, нападателят Аарон Исека и крилото Джейсън Локило са отстранени от отбора и пратени в дубъла. Това е едно от първите решения на новия спортен директор на клуба Бойко Величков, разкри изпълнителният шеф Радослав Златков.

"По предложение на новия спортен директор, имаме още няколко извадени състезатели - Пинто, Исека и Локило. Бютучи беше изваден по-рано по предложение на старши треньора. Като се върнем на 11-те трансфера от миналото лято, сега ние в момента имаме 3 състезатели и половина в основната група на първия отбор – Ето'о, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото има откупна клауза. Ние не искаме да го продаваме. Но като има оферта и тя покрива клаузата е решение на състезателя дали да си тръгне", каза Златков.

