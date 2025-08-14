"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболната ни легенда Красимир Балъков алармира за интернет измами с неговото име.

Героят от САЩ 1994 съобщи за тях със следния пост във фейсбук:

"Скъпи приятели,

Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!

Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.

В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, „инвестиции" и други подвеждащи предложения.

Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.

Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията.

Благодаря за доверието и подкрепата!"