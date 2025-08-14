Футболната ни легенда Красимир Балъков алармира за интернет измами с неговото име.
Героят от САЩ 1994 съобщи за тях със следния пост във фейсбук:
"Скъпи приятели,
Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!
Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.
В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, „инвестиции" и други подвеждащи предложения.
Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.
Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията.
Благодаря за доверието и подкрепата!"