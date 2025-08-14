Над 30 000 продадени билета за България и Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 30 000 билета за предстоящата световна квалификация между България и европейския шампион Испания, която ще се играе на 4 септември от 21,45 часа на стадион "Васил Левски" в София, вече са продадени, съобщават от БФС.

По принцип капацитетът на съоръжението е 43 230 места, но ще има буферни зони около агитката на гостите.

Пропуските за централните "А" и "В" сектор свършиха. Има за "Б" и "Г".

В продажба продължават да бъдат и билетите за благотворителното събитие "Заедно за децата", организирано съвместно с фондация "Слънчеви деца 2024", което ще се проведе на 2-3 септември на стадион "Юнак".

Участие в него ще вземат редица футболни знаменитости – Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов, както и популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров и Графа.