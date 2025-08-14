Нова контузия в националния по баскетбол

Съставът на българския национален отбор по баскетбол за мъже претърпя рокада за остатъка от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.

Под въпрос за оставащите два мача е Александър Стоименов. Новото попълнение на "Войводина" е с изкълчен глезен. Травмата на крилото е получена по време на тренировка. Той е преминал ядрено-магнитен резонанс, като неговото състояние не е тревожно, но селекционерът Росен Барчовски обяви, че участието на играча в срещите с Австрия и Нидерландия е съмнително.

На мястото на Стоименов бе повикан Лъчезар Тошков. Баскетболистът на "Миньор" 2015 попадна в разширения състав на българите за квалификациите и взе участие в подготвителния лагер, но впоследствие бе освободен, защото имаше здравословни проблеми. Тошков се присъедини отново към редиците на националите в днешния ден.

От състава на българите вече отпаднаха Брандън Йънг, който се контузи в двубоя с нидерландците преди дни, докато Йордан Минчев взе участие само в първите два мача заради договорка с клубния си тим "Кемниц". Звездата ни Александър Везенков е с травма.

Националите приемат Австрия на 16 август (събота) в третия си мач от квалификациите, като до момента имат на сметката си две загуби и заемат последното трето място в група F. Срещата от петия кръг ще стартира от 18:00 часа в „Арена Ботевград". Българите трябва да спечелят с 12 или повече точки, за да съхранят шансове за място в същинските пресявки.