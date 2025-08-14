Новият шеф в ЦСКА: Липсва лидер, няма да имам последната дума за селекцията

"В ЦСКА липсва лидер."

Това каза новият спортен директор на "червените" Бойко Величков. Бившият футболист бе представен официално на пресконференция.

"Убеден съм, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Млади хора, които носят червения клуб в сърцето си, но все още не се радват на успехи. Ще внимавам с използването на тези лозунги, защото се опасявам, че тези лозунги са просто думи. Дошло е време за дела, а не за думи.

Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба, крайното предложение на клуба дойде лично от г-н Папазки с ясно изразени задачи, идеи, визия от моя и негова страна какво трябва да се случи в клуба. В този разговор има ясно изразени отговорности. Аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси, без да имам последната дума за привличането, участвам в процеса, скаутското звено има правомощията като последна дума да привлича новите играчи, това е за да има ясна отговорност. Приоритет ми е стабилизирането на първия отбор. Селекцията тече, няма нищо безпринципно", каза още Величков.