Расистки скандал след мача за суперкупата на Европа

Удар от свои получи един от новите в “Тотнъм” Матис Тел. Германецът изпусна една от дузпите в двубоя за суперкупата на Европа срещу “Пари Сен Жермен”. Носителят на Шампионската лига надви първенеца в Лига Европа след 11-метрови наказателни удари, въпреки че до 86-ата мин губеше 0:2. С голове на корееца Лий и Гонзало Рамос обаче френският колос възкръсна. При дузпите пък единствено Витиня изтърва, докато за “Тотнъм” с пропуски се отчетоха Мики ван де Вен и споменатият Тел, който стреля в аут.

Трофеят е първи за ПСЖ и за родината им Франция, като така се прекъсна хегемонията на тимове от Англия, Испания и Германия, които неминуемо печелят отличието в последните 17 г.

Феновете на лондонския клуб веднага започват да атакуват нападателя в социалната мрежа. И го обиждат на расистка основа. Самият играч е признал за това, като е показал част от съобщенията, които получава часове след края на последния съдийски сигнал на двубоя в италианския град Удине.

“Възмутени сме от расистките обиди, на които Матис Тел е подложен в социалните мрежи след вчерашната загуба в суперкупата на УЕФА. Той показа смелост и храброст, като изпълни дузпа, но тези, които го обиждат, не са нищо повече от страхливци, криещи се зад анонимни потребителски имена и профили, за да изразят отвратителните си възгледи. Ще работим с властите и социалните мрежи, за да предприемем възможно най-строгите действия срещу всеки, който бъде идентифициран. Ние сме с теб, Матис”, се казва в официалното изявление на “Тотнъм”.

Тел изтърва дузпа в двубоя за суперкупата, а това ядоса много феновете на “Тотнъм”.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике пък призна, че отборът му не е заслужавал да спечели. Парижани грабнаха втори европейски трофей в рамките на няколко месеца, след през юни вдигнаха и Шампионската лига и общо 5 през кампанията. Единствената купа, която воденият от испанския спец отбор не грабна, бе от световното клубно, където загуби 0:3 финала от друг лондонски тим - “Тотнъм”.

“Тотнъм” заслужаваше да спечели. За 80 минути ние не направихме нищо. Понякога футболът е нечестен. Имахме огромен късмет да вкараме тези два гола”, каза предводителят на ПСЖ.

Енрике пък вече може да се похвали с 2 трофея от суперкупата на Европа. Преди 10 г. той грабна отличието с “Барселона”. Така той се изравни с добрия си приятел Пеп Гуардиола, като двамата са единствените триумфирали в двубоя с различни тимове.

“От медицинска гледна точка операцията е успешна, но пациентът почина.” Това пък каза мениджърът на “Тотнъм” Томас Франк, давайки да се разбере, че отборът му е изиграл страхотен мач, но накрая си тръгва със сълзи на очите и без трофей.

В същото време догодина регламентът на суперкупата на Европа може да е различен. От десетилетия насам за трофея спорят носителите на Шампионската лига и Лига Европа. Но това, изглежда, вече няма да е така. Според британското издание “Телеграф” УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора от следващия сезон. Така ще се играят полуфинали и финал. А отборите ще са победителите от трите европейски турнира - Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, както и още един тим.

Въпросният турнир пък най-вероятно ще се провежда извън пределите на Европа, като най-вероятно ще бъде в САЩ.

