3000 испанци подкрепят европейския шампион срещу България в София

Около 3000 испанци ще подкрепят родината си срещу България на старта на световните квалификации. Селекцията на Илиан Илиев посреща актуалния европейски шампион на 4 септември на стадион “Васил Левски” в първи мач от група Е на пресевките за мондиала догодина. В потока ни са още Грузия и Турция.

Испанската футболна федерация е подала заявка към БФС за около 3000 билета за феновете на “Ла Фурия Роха” за срещата.

Все още не е ясно и кога европейският шампион ще пристигне в България. До момента испанците не са уведомили за това БФС. Не е ясно и дали Ламин Ямал и компания ще проведат тренировка на наша земя.

В същото време от родната централа се похвалиха, че до момента са продадени повече от 30 000 пропуска за мача на годината у нас. Останали са само пропуски зад вратите. Тези за централните трибуни отдавна са продадени.

Ясно е, че родните фенове купуват билети най-вече заради съперника, тъй като не всяка година се случва на мач в София да играе актуалният носител на “Златната топка” - Родри, и евентуалният нов - Ламин Ямал.

По принцип капацитетът на най-големия стадион у нас е 43 230 места, но ще има буферни зони около агитката на гостите. Или казано с други думи, съоръжението ще е пълно до максимално позволеното, някъде около 40 хил.

Иначе в интернет вече върви черна борса за билетите. Ценните хартийки, които бяха обявени на стойност от 150 лв. за сектор “А”, в момента се препродават за по 200 лв., че и отгоре. Тези за “В”, където цената бе 100 лв., пък се продават с 50% надценка.

