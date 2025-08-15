“Ливърпул” пак ще спечели Висшата лига на Англия

“Ливърпул” ще спечели отново Висшата лига. Тимът на Арне Слот ще защити трофея от английското първенство, твърди суперкомпютър на Opta. Очакванията са “червените” да триумфират в най-силното първенство на света с около 73 точки.
Според прогнозата за “Арсенал” ще остане второто място, “Сити” ще остане трети.
Изчисленията сочат, че и трите новака в английския елит - “Лийдс” на Илия Груев, “Съндърланд” и “Бърнли”, ще изпаднат.
Носителят на 20 трофея от Висшата лига - “Манчестър Юнайтед”, ще надгради малко спрямо миналогодишното си класиране. Прогнозата твърди, че “червените дяволи” ще са 12-и в края на кампанията.
В същото време “Юнайтед” е все по-близо до привличането на Джанлуиджи Донарума. Стражът си тръгва от ПСЖ, а желанието му е да продължи на Острова.