“Ливърпул” пак ще спечели Висшата лига на Англия

2236
“Ливърпул” започва кампанията от Висшата лига тази вечер срещу “Борнмут”. СНИМКА: РОЙТЕРС

“Ливърпул” ще спечели отново Висшата лига. Тимът на Арне Слот ще защити трофея от английското първенство, твърди суперкомпютър на Opta. Очакванията са “червените” да триумфират в най-силното първенство на света с около 73 точки.

Според прогнозата за “Арсенал” ще остане второто място, “Сити” ще остане трети.

Изчисленията сочат, че и трите новака в английския елит - “Лийдс” на Илия Груев, “Съндърланд” и “Бърнли”, ще изпаднат.

Носителят на 20 трофея от Висшата лига - “Манчестър Юнайтед”, ще надгради малко спрямо миналогодишното си класиране. Прогнозата твърди, че “червените дяволи” ще са 12-и в края на кампанията.

В същото време “Юнайтед” е все по-близо до привличането на Джанлуиджи Донарума. Стражът си тръгва от ПСЖ, а желанието му е да продължи на Острова.

