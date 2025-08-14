"Левски" капарира плейофа в Лигата на конференции, "сините" водят 2:0 на "Сабах" (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" води 2:0 на "Сабах" в мач реванш от 3-ия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Радослав Кирилов откри резултата в 40-ата мин.

В края на редовното време последното ново попълнение Мазир Сула удвои, за да убие интригата.

В 3-ата мин Радослав Кирилов бе намерен на лявото крило. Националът на България проби и пусна към нападателя Борислав Рупанов. 21-годишният младежки национал стреля, но ударът му излезе в аут.

В 13-ата мин Майкон се озова в наказателното поле на домакините. Бранителят на "сините" стигна почти до аутлинията, след което пусна успореден пас към сънародника си Евертон Бала. Ударът на бразилеца обаче бе париран от играч на "Сабах".

В 15-ата мин Микелс стреля от добра позиция, но шутът му излетя много над вратата на Вуцов.

Капитанът на "Левски" Марин Петков преследва играч на "Сабах". СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

В 20-ата мин "сините" получиха пряк свободен удар. Макун свали към колегата си в защита Кристиан Димитров. Българският бранител обаче стреля много над вратата на гостите.

В ответната атака пък Макун бе на точното място в точния момент. Микелс напредна от ляво. Звездата на "Сабах" пусна успоредно подадене към съотборник, но националът на Венецуела взе от крака топката от играча на азерите, който се канеше да вкара в мрежата на Вуцов.

В средата на първата част Борислав Рупанов бе намерен на добра позиция. Героят от миналия четвъртък обаче не намери целта, след като ударът му бе блокиран, а "сините" стигнаха до корнер. След него топката попадна у Макун, но бранителят на "Левски" не стреля качествено.

Срещата е наблюдавана от мажоритарния собственик на "Левски" Наско Сираков.

В 26-ата мин дойде и първият точен удар в срещата. Той бе дело на Секидика. Шутът му обаче по никакъв начин не затрудни Вуцов.

"Левски" откри резултата в 40-ата мин. Тогава играчите на Хулио Веласкес изпълниха заучено статично положение. Играч на "Сабах" направи опит да изчисти топката, но тя попадна у Майкон. Бразилецът пое по левия фланг, навлезе в наказателното поле и пусна успореден пас към Ради Кирилов, който чакаше около дузпата. Крилото на "сините" без да се замисля, с едно докосване, стреля неспасяемо в долния десен ъгъл на стража на носителя на купата на Азербайджан

В добавеното време на първата част "Левски" пропусна отлична възможност да удвои аванса си. "Сините" се възползваха от грешка в защитата на "Сабах". Марин Петков получи в наказателното поле. Капитанът на столичани обаче реши да не стреля, а да подаде към свободния отвън границата на пеналта Алдаир. Защитникът пробва удар, но той профуча много извън рамката на вратата на съперника.

В 53-ата мин Борислав Рупанов реши да пробва късмета си от над 25 метра. Нападателят на "сините" стреля ниско по земята, но той излезе встрани от вратата на "Сабах".

След час игра футболистите на Валдас Дамбраускас опитаха натиск.

В 62-ата мин Вуцов за първи път бе затруднен. Играч на азербайджанския тим стреля от малък ъгъл, но стражът на "Левски" изби в корнер с крак. След ъгловия удар пък Солвет се извиси над всички в наказателното поле, но ударът му с глава прелетя над рамката на вратаря на българския вицешампион.

В следващите минути носителят на купата на Азербайджан стигна до още няколко корнера, но "сините" бранители се справиха с опитите на противника.

В 78-ата мин домакините от "Сабах" организираха най-добрата си атака. Една от резервите на 5-ия от миналата година в първенството на Азербайджан проби по лявото крило и пусна остър пас в наказателното поле на "сините". Там обаче Шафранко стреля неточно от 5 метра.

По-офанзивите действията на "Сабах" логично доведоха до повече свободни пространства за "сините". При една от тях голмайсторът Кирилов получи на границата на наказателното поле. Крилото навлезе навътре, нагласи си топката и стреля технично, но топката премина встрани от вратата на съперника.

В заключителните минути на срещата "Левски" удвои. Кристиан Макун изведе от дясно Алдаир. Бранителят пусна в наказателното поле към Карлос Охене. Резервата пък видя чакащия Мазир Сула, който от близка дистанция отигра с едно докосване и прати топката в близкия ляв ъгъл за 0:2.

***

Столичани имат крехък аванс от 1:0 след първата среща в София.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес прави една променя в стартовия си състав спрямо успеха на "Герена". От първата минута започва големия герой за "Левски" от въпросния мач - Борислав Рупанов. 21-годишният нападател заменя контузения Мустафа Санагаре.

Бившият треньор на "Лудогорец" и настоящ на "Сабах" Дамбраускас залага на същите 11, които започнаха в София.

Ето състави на двата отбора:

"САБАХ": 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс

"ЛЕВСКИ": 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 77. Рупанов