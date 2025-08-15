№1 в тениса Арина Сабаленка: Не сменям Григор с никой друг

Старото приятелство ръжда не хваща.

Григор Димитров трябваше да участва с Арина Сабаленка в атрактивния турнир с къси сетове и огромен награден фонд на смесени двойки на US Open. Заради контузията на “Уимбълдън” и последвалата операция на гръден мускул най-добрият български тенисист ще се възстановява поне до края на септември. Водачката в ранглистата от Беларус обаче не желае да се включи в турнира с друг партньор.

В Синсинати Сабаленка разкри, че е получила предложение от няколко тенисисти да играят заедно в откритото на САЩ в Ню Йорк, но е отказала.

“Не смятам, че трябва да бъда с друг партньор, защото искам да бъда лоялна към Григор, защото той бе с основната роля да се съберем като смесена двойка”, каза Арина.

Неотдавна тя сподели, че след като стана ясно в какъв формат ще е турнирът в откритото на САЩ, Димитров не спирал да ѝ праща съобщения с молба да играят заедно.

“Казах му, че не искам, но той не спря да ме моли и аз накрая му отговорих, че съм съгласна”, каза с голяма усмивка Сабаленка.

Носителката на три индивидуални титли от “Големият шлем” (и две при двойките) и най-добрият български тенисист в историята отдавна са много добри приятели. Те бяха заедно в отбора на “Соколите” (също с Новак Джокович и Паула Бадоса) в демонстративната Световна тенис лига в Дубай през декември 2022 г. Арина и Григор нерядко пътуват заедно с частни самолети между турнирите в САЩ.