Ради Кирилов: "Левски" има още какво да показва

1364
Кирилов изигра поредния си силен мач с екипа на "сините". СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Този отбор има още накъде да се развива, не бива да спираме дотук.

Това каза крилото на "Левски" Радослав Кирилов. Българският национал откри резултата при успеха 2:0 над "Сабах" в реванша от кръг III на Лигата на конференциите. Победата означава, че "сините" ще играят плейоф за влизане в третия по сила турнир на УЕФА. Съперник ще е АЗ (Алкмаар).

"Изключително съм щастлив, защото успяхме да прескочим този труден противник. В първия мач голът дойде късно, но това ни даде спокойствие за мач тук. Изпълнихме перфектно тактическите си задачи, можеше да вкараме още голове. Който и да влезе на терена, дава най-доброто от себе си. Всеки дава своя принос, трябва да продължаваме така", добави крилото.

"Тепърва ще имаме време да анализираме противника в Европа. Играем срещу "Ботев" (Враца), нека не прескачаме препятствията, защото някои отбори в България ни затрудниха, а и първенството трябва да бъде цел за нас", каза още националът.

"Отговорността е голяма. Знаем какъв клуб е "Левски", колко хора стоят зад него", завърши Радослав Кирилов.

