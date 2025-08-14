Боримиров: Ще мислим дали да отлагаме мач в България

"С "Ботев" (Враца) със сигурност ще играем, ще мислим другата седмица дали ще отлагаме. Програмата е доста сгъстена, ще трябва да си поемем и глътка въздух".

Това призна изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров след триумфа на "сините" в кръг III на Лигата на конференциите. Столичани победиха 2:0 "Сабах" насред Баку и с общ резултат 3:0 елиминираха носителя на купата на Азербайджан.

Преди малко честитих на отбора за перфектно изиграния мач. Благодаря на нашите фенове, които пропътуваха разстоянието до Азербайджан, благодаря и на тези, които ни подкрепиха от „Герена", благодаря на цялата синя общност. Повярваха ни, ще се опитаме да не ги разочароваме", започна Боримиров.

„Ще опитаме да ги притесним, ако може и да ги отстраним", каза шефът на "Герена" за следващия съперник на "сините" АЗ (Алкмаар).

Първият епизод от сблъсъка е следващата седмица на стадион "Васил Левски".

"Това е десетият мач, който изиграхме за един месец, програмата е доста сгъстена. В един момент ще дойде умората. Футболистите с играта си доставят радост и на тях самите, и на феновете", каза още шефът на "сините".

"Целта ни е да станем все по-добри и да надграждаме. Не ни е лесно, защото изплащаме вече само лихви. Стремим се да изправим клуба финансово и да го оздравим. Когато имаме финансова възможност, ще надградим сериозно. Ние нямаме други странични приходи освен постъпленията от билетите от мачовете и сега парите от УЕФА ще са добре дошли. Ще ги използваме правилно. Разбира се, че ще играем на Националния стадион в плейофа", каза Даниел Боримиров.