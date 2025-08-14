ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал ...

Юноша на "Барселона" подписа с "Берое"

 "Берое" привлече юноша на "Барселона". Халфът Уеслей Дуал да Роча подписа с тима от Стара Загора.

"ПФК Берое" пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Уеслей Дуал да Роча!", написаха старозагорци при представянето на играча.

Уеслей е роден на 15 януари, 2006 година в Леида, Испания. Той притежава и бразилско гражданство. Халфът е юноша на Барселона, като в прочутата футболна академия "Ла Масия" стига до юношеския тим до 19 години. От "Барселона" U19 Уеслей преминава в бразилския гранд "Палмейрас", където рита за младежкия тим U20, което е негов последен отбор преди да пристигне в България.

Полузащитникът е седмо ново попълнение на "Берое". До този момент старозагорци привлякоха официално Алехандро Масого, Тижан Сона, Валентино Кинтеро, Даниел Бодега-Нене, Йесид Валбуена и Висенте Лонджиноти.

