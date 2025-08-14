Веласкес: Треньорът на "Сабах" Дамбраускас е много възпитан

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели след успеха над „Сабах", че е щастлив най-вече заради привържениците на отбора.

"Сините" елиминираха от 3-ия кръг на Лигата на конференциите 5-ия от първенството на Азербайджан след 2 победи - 2:0 в Баку и 1:0 преди седмица в София.

Така столичани ще играят плейоф за влизане в същинската фаза на турнира, където съперник ще е нидерландския АЗ.

"Доволен съм и щастлив заради нашите привърженици, заради всички. Това беше много важно постижение. Срещнахме отбор с много добри индивидуалности и класа. Днес играхме като гост, беше много труден мач срещу много труден съперник. От първата минута показахме, че целта ни не е да пазим резултата, а да спечелим срещата", започна Веласкес.

„Ние повторихме състава от първия мач. Сменихме принудително само един футболист. От първия момент моите футболисти разбраха много добре двубоя. Всичко се дължи на играчите. За нас е много важно да демонстрираме, че всъщност защитата започва от нападанието. За мен е много важно когато сме с топката и когато сме без нея да покажеш амбиция. Трябва да поздравя играчите, защото показаха страхотно желание и поведение на мача. Горд съм с моите играчите, защото в хода на мача се променят много неща – хода на играта, позиции, всичко, а те отговарят на това по най-добрия начин", продължи треньорът.

„Моето мислене е мач за мач, не гледам толкова напред. В този момент съм много щастлив, много доволен от победата. Сега имаме 1 час да се зарадваме на победата, но след това акцентът се прехвърля към мача с „Ботев" (Враца) в първенството. Само с такова мислене можеш да постигнеш нещо по-голямо. „Сабах" имат добър треньор, много интересни играчи, но не съм отделял внимание на някой конкретен. Не ми харесва да отличавам конкретни футболисти. Имах мой играч, с който съм работил в Испания, искам да му пожелая успех, защото е прекрасен човек. Като цяло обаче „Сабах" има отлични футболисти. Имат добри идеи и в атака, и в защита. Имам огромен респект към този треньор. Пожелавам всичко най-добро на този треньор и отбор. Дамбраускас е много възпитан и качествен специалист", завърши Веласкес.