"Арда" угаси литовци за 12 мин и е на плейоф в Лигата на конференциите

"Арда" успя да изгаси всякакви надежди на литовския "Кауно Жалгирис" само за 12 минути и спокойно се класира за плейофа в Лигата на конференциите.

Още в 8-ата минута Светослав Ковачев центрира дълго, топката падна на левачката на Димитър Велковски и той препарира Томас Светкаускас. Само 4 минути по-късно Бирсент Карагарен намери Ковачев, който елегантно прехвърли вратаря, който бе излязъл доста пред голлинията си.

След това и гостите решиха да помогнат на кърджалийци за историческия успех. В 34-ата минута ганаецът Дивайн Наа влезе безумно и бе изгонен. А в допълнителното време на първата част грузинецът Темур Чогадзе получи втори жълт картон и също се прибра в съблекалнята.

Това позволи на тима на Александър Тунчев да намали темпото през втората част и да запази силите си за следващия си мач в Европа, като очаква победителя от полския "Ракув" и "Макаби" (Хайфа).

Съставът на "Арда": Анатоли Господинов; Вячеслав Велев (65-Густаво Каскардо), Феликс Ебоа Ебоа, Джалал Хюсеинов, Димитър Велковски; Давид Идову, Лъчезар Котев; Светослав Ковачев (65-Иснаба Мане), Серкан Юсеин (46-Антонио Вутов), Бирсент Карагарен (75-Иван Казаков); Георги Николов (46-Иван Тилев).