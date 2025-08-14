ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тунчев: "Арда" направи нещо невероятно! Не съм виж...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21109432 www.24chasa.bg

Тунчев: "Арда" направи нещо невероятно! Не съм виждал отбор да рита така

792
Снимка: Startphoto.bg

Cтарши треньорът на "Арда" Александър Тунчев коментира отстраняването на "Жалгирис" и съответно класирането за плейофния кръг в Лигата на конференциите:

"Наистина направихме нещо страхотно, нещо невероятно! Докъде можем да стигнем? Продължаваме да мечтаем! В плейофния кръг сме, така че това казах на момчетата и преди мача. Това, което направихме е невероятно и за "Арда", и за града Кърджали. Винаги обаче трябва да търсим повече и повече. Не беше никак лесно.

Ще си позволя да кажа нещо странично. Аз срещу отбор, който да играе по такъв провокативен начин, не съм се изправял, честно да ви кажа. И в първия мач, и днес във всяка една ситуация, във всяко единоборство се опитваха да провокират – говореха, ритаха отзад. Просто наистина поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и не си изкарахме някой червен картон."

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)