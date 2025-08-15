"Левски" с поне 8 мача в Европа за първи път от 15 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отстраняването на "Сабах" и съответно класирането за плейофния кръг на Лигата на конференциите означава, че "Левски" за първи път от 15 г. ще изиграе поне 8 мача в Европа.

След тези с "Апоел" (Беер Шева, Изр), "Брага" (Пор) и азерския тим идват още 2 с нидерландския "АЗ Алкмаар".

През 2010 г. под ръководството на Ясен Петров "сините" отстраниха "Дъндолк" (Ирл) и шведските "Калмар" и АИК, за да влязат в групите на Лига Европа. Там записаха още 6 мача и общо 12 за кампанията след сблъсъци с "Гент" (Бел), "Лил" (Фр) и "Спортинг" (Л, Пор).