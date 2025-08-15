Биатлонистките разпускат в алпийско езеро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Време е за най-хубавата част от работата - почивката. Този пост в социалните мрежи написа най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова към снимка, на която е със съотборничките си от националния Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова.

Нашите момичета използваха кратка почивка между серията от лагери, за да разпуснат в алпийско езеро.

За биатлонистките и колегите им от мъжкия тим следва подготовка в Обертилиах (Ав), Руполдинг (Гер), Идре (Шв) и Антхолц (Ит).

От федерацията осигуриха оптимална програма за тренировки с оглед на това, че предстои олимпийски сезон. Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо са от 6 до 22 февруари. България има по 4 квоти при дамите и мъжете.

През миналата кампания Милена влезе в световния елит и донесе първи подиум за страната ни от 21 г.

