Нов в “Реал”: Меси е номер 1

1468
Франко Мастанутоно Снимка: Ройтерс

Испанският гранд “Реал” (М) подписа договор до 2031 г. с аржентинския вундеркинд Франко Мастанутоно и го представи в четвъртък, когато нападателят навърши 18 г.

Той бе закупен от “Ривър Плейт” срещу 45 млн. евро. Това стана по-рано през годината, но за представянето се чакаше пълнолетието му.

“Обещавам, че ще дам всичко от себе си за тази фланелка. Винаги съм мечтал да играя за най-великия клуб в света”, заяви Мастанутоно, който ще носи номер 30 в “Реал”.

При изявлението му след подписването на договора неговите родители се просълзиха.

Интересен момент бе признанието на младока, че за него най-добрият футболист в света е сънародникът му Лионел Меси.

“Все пак съм аржентинец и за мен той е номер 1. Смятам, че това е съвсем нормално”, заяви новото попълнение на “Реал”.

Мадридчани дълги години страдаха от гения на Меси, който игра за “Барселона”.

